الأمم المتحدة: انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ الصينية مستمرة

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قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن تغييرا لم يحدث في التشريعات والسياسات التي تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان بمنطقة تركستان الشرقية ذاتية الحكم في الصين (شينجيانغ) منذ نشر التقرير الأممي بشأن حقوق الإنسان بالمنطقة عام 2022.وأوضحت متحدثة المفوضية رافينا شامداساني في بيان، أن المفوضية أجرت مناقشات مفصلة مع الحكومة الصينية حول قوانين وسياسات مكافحة الإرهاب والنظام القضائي وحقوق الأقليات العرقية والدينية منذ نشر التقرير في 31 آب 2022.وأشارت إلى أن وفداً من الأمم المتحدة زار الصين في حزيران الماضي، وأجرى اتصالات مع مسؤولي مكافحة الإرهاب والسلطات القضائية.وأضافت أن هناك العديد من القوانين والسياسات المثيرة للمشاكل ما زالت قائمة في منطقة شينجيانغ.ودعت المسؤولين الصينيين إلى إعادة النظر في الإطار القانوني للأمن القومي ومكافحة الإرهاب من منظور حقوق الإنسان، وتعزيز حماية الأقليات من ظاهرة التمييز، والتحقيق في مزاعم الانتهاكات والتعذيب.وتابعت: "رغم صعوبة الوصول إلى المعلومات والقلق من الانتقام من الأشخاص الذين يتواصلون مع الأمم المتحدة، فإننا نواصل مراقبة حالة حقوق الإنسان في الصين".وأردفت: "ونطالب الحكومة الصينية بالإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفياً، وتقديم معلومات واضحة لعائلاتهم حول وضعهم القانوني ومكان احتجازهم".