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سلوفاكيا تعزز دفاعاتها الجوية بشراء أنظمة متطورة من إسرائيل

Lebanon 24
28-08-2024 | 13:15
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أعلنت وزارة الدفاع السلوفاكية، الأربعاء، أن مجلس الوزراء وافق على خطة لشراء 6 أنظمة متنقلة للدفاع جوي من إسرائيل.
وذكرت الوزارة في بيان إن مفاوضات أجرت مع الجانب الإسرائيلي حول نظام الدفاع الجوي منذ أكثر من عام، ونتيجة للمفاوضات قررت الحكومة السلوفاكية شراء أنظمة دفاع جوي من إسرائيل.
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ولفت البيان إلى أن الحكومتين ستوقعان اتفاقا نهاية  تشرين الأول المقبل ينص على شراء سلوفاكيا 6 أنظمة متنقلة للدفاع جوي بقيمة 554 مليون يورو تقريبًا.
ولم يتضمن بيان الوزارة تفاصيل حول نظام الدفاع الجوي الذي سيتم شراؤه من إسرائيل، لكنه شدد على أهمية حماية المجال الجوي للبلاد بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
(الاناضول)
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