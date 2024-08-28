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عربي-دولي

إيران تؤكد: لا نرغب في توسيع الصراع

Lebanon 24
28-08-2024 | 13:53
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أكّد وزير الخارجيّة الإيرانيّ عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أنّ اغتيال هنية وسياسة نتنياهو بتوسيع الحرب عاملان لزيادة التوتر في المنطقة.

وأضاف: "لا نخشى زيادة التوتر لكننا على عكس اسرائيل لا نرغب في توسيع الصراع بالمنطقة".
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