إيران تؤكد: لا نرغب في توسيع الصراع

أكّد وزير الخارجيّة الإيرانيّ عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أنّ اغتيال هنية وسياسة نتنياهو بتوسيع الحرب عاملان لزيادة التوتر في المنطقة.



وأضاف: "لا نخشى زيادة التوتر لكننا على عكس اسرائيل لا نرغب في توسيع الصراع بالمنطقة".

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