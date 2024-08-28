زيلينسكي يتحدث عن وضع "بالغ الصعوبة" قرب بوكروفسك

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، إن الوضع قرب مدينة بوكروفسك الواقعة في شرق أوكرانيا، التي تعد مركزاً لوجستياً مهماً في منطقة دونيتسك، أصبح «بالغ الصعوبة».وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، لفت الرئيس الأوكراني في مداخلته المسائية إلى أن الوضع في «بوكروفسك وغيرها من أنحاء منطقة دونيتسك بالغ الصعوبة. وتتركز هناك الجهود الأساسية لروسيا والعدد الأكبر لقواتها»، مشيراً إلى تقرير لقائد الجيش أولكسندر سيرسكي.بدورها، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تحديث صدر، بعد ظهر الأربعاء، إن الوضع «في قطاع بوكروفسك هو الأكثر احتداماً».وأوضحت أن "معارك عنيفة" تدور في عدد من القرى القريبة من المدينة.وتابعت هيئة الأركان العامة «حتى الآن، نفذ العدو 38 محاولة لاقتحام مواقع أوكرانية. ولا يزال القتال مستمراً في 14 موقعاًً».