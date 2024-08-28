عباس يقطع زيارته إلى السعودية ويعود لرام الله

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قطع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، زيارته إلى السعودية لمتابعة "العدوان الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية" المحتلة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).وأوردت الوكالة: "قرر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قطع زيارته إلى المملكة العربية السعودية والعودة إلى أرض الوطن اليوم الأربعاء، لمتابعة آخر التطورات والمستجدات في ظل العدوان الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية"، حيث كان الجيش الإسرائيلي أعلن بدء عملية عسكرية في شمال الضفة، مشيرا إلى أنه استشهد خلالها 9 مقاتلين فلسطينيين في جنين وطوباس، نقلا عن فرانس برس.وأوضح الجيش في بيان أنه "قضى على عدد من المقاتلين جوا وبرا"، مشيرا إلى أن 3 منهم قضوا في "غارة جوية" على سيارة في جنين، بينما قُتل "مسلحان" في المدينة ذاتها، و4 في مخيم الفارعة في غور الأردن.