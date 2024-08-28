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عربي-دولي
روسيا تحظر 92 مواطنا أميركيا من دخول أراضيها
Lebanon 24
28-08-2024
|
15:30
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية حظر 92 مواطنا أميركيا من دخول الأراضي الروسية بشكل دائم ردا على المسار المعادي لموسكو الذي تنتهجه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وقالت الوزارة في بيان لها : "ردا على المسار المعادي لروسيا الاتحادية الذي تنتهجه إدارة جو بايدن بهدف معلن هو (إلحاق هزيمة استراتيجية بموسكو)، والذي كان الجزء المكون له هو العقوبات ضد السياسيين الروس وممثلي مجتمع الأعمال والشخصيات العلمية والثقافية والصحفيين والهياكل الإعلامية الروسية، تم حظر الدخول إلى روسيا الاتحادية بشكل دائم لـ 92 مواطنا أميركيا".
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وبحسب الوزارة تشمل قائمة حظر الدخول، على وجه الخصوص، العديد من العاملين في صحف "وول ستريت جورنال" وو"اشنطن بوست" و"نيويورك تايمز".
وأكدت الوزارة أن "توسيع قائمة الحظر للمتورطين بشكل مباشر في الأنشطة المعادية لروسيا ستستمر بكل عزم وثبات ردا على جنون العقوبات المفروضة من قبل النخبة الحاكمة في الولايات المتحدة".
(الاناضول)
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