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عربي-دولي

هدنة مؤقتة من "الحوثيين"

Lebanon 24
28-08-2024 | 15:20
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أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، موافقة جماعة الحوثيين على هدنة تهدف إلى السماح لزوارق بالوصول إلى الناقلة "سونيون".
 
في المقابل، قال متحدث بإسم جماعة الحوثي اليمنية لرويترز: "لا توجد هدنة مؤقتة لكن الجماعة ستسمح فقط بقطر الناقلة سونيون".
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إيران

الحوثيين

زوارق

الناقلة

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