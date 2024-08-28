هدنة مؤقتة من "الحوثيين"

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، موافقة جماعة الحوثيين على هدنة تهدف إلى السماح لزوارق بالوصول إلى الناقلة "سونيون".

في المقابل، قال متحدث بإسم جماعة الحوثي اليمنية لرويترز: "لا توجد هدنة مؤقتة لكن الجماعة ستسمح فقط بقطر الناقلة سونيون".