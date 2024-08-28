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عربي-دولي

الحوثيون يسمحون لسفن إنقاذ بالوصول إلى "سونيون"

Lebanon 24
28-08-2024 | 19:00
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كشفت جماعة الحوثي، الأربعاء، أنها وافقت على السماح لزوارق قطرية وسفن إنقاذ بالوصول إلى ناقلة النفط "سونيون" المتضرّرة في البحر الأحمر.

وصرّح المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام لـ"رويترز"، أنه "بعد تواصل عدة جهات دولية معنا خصوصا الأوروبية، تم السماح لهم بسحب سفينة النفط المحترقة سونيون تفاديا لوقوع أضرار بالبيئة البحرية".
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لكنه أوضح أنه "لا توجد هدنة مؤقتة ولا شيء. فقط يسحبوا السفينة".
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