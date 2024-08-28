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عربي-دولي

الحكومة الإيرانية تعيّن إمرأة متحدثة باسمها.. تعرّفوا إليها

Lebanon 24
28-08-2024 | 23:42
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عينت الحكومة الإيرانية الجديدة فاطمة مهاجراني، متحدثة باسمها بناء وكامل تقوي أمين سر مجلس الحكومة، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، بعد أن شغل هذين المنصبين علي بهادري جهرمي في الحكومة الايرانية الـ13.
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ويشار الى أن فاطمة مهاجراني من مواليد مدينة اراك وسط إيران عام 1970، وترأست جامعة شريعتي التقنية والمهنية للبنات في الحكومة الحادية عشرة.

كما تم تعيينها رئيسة لمركز المواهب اللامعة من قبل وزير التربية والتعليم آنذاك محمد بطحائي في 18 تشرين الاول 2017. (روسيا اليوم)
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