كاليفورنيا.. المهاجرون غير المسجلين قد يحصلون على مساعدة لشراء منازل

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قد يكون المهاجرون غير المسجلين في كاليفورنيا مؤهلين للحصول على مساعدة من الولاية في شراء منزل بموجب مشروع قانون وافقت عليه الهيئة التشريعية للولاية وأرسلته إلى الحاكم الديمقراطي، جافين نيوسوم، الأربعاء، وفق وكالة أسوشيتدبرس.الاقتراح المثير للجدل، وفق الوكالة، يؤكد بالتحديد أن الأشخاص الذين يستوفون جميع المتطلبات الأخرى للحصول على قرض بموجب برنامج حكومي يقدم المساعدة لمشتري المنازل لأول مرة، لا ينبغي استبعادهم بناءً على وضعهم كمهاجرين.وقال عضو مجلس النواب في الولاية خواكين أرامبولا، وهو ديمقراطي كتب مشروع القانون، إن الأمر لا يتعلق بسياسات الهجرة بل يتعلق بالعدالة ومعالجة أزمة الإسكان.ونقلت الوكالة عن يواكيم أرامبولا قوله في بيان "إن AB 1840 يدور حول توفير الفرصة للأشخاص الكادحين المسؤولين الذين يحلمون بامتلاك منزل ونقل هذا الإرث إلى أطفالهم - وهو حلمنا جميا، لجميع عائلاتنا في كاليفورنيا، وهذا يشمل المهاجرين غير الشرعيين الذين عاشوا هنا لعقود من الزمن ويدفعون ضرائبهم".لكن المشرعين الجمهوريين يقولون إن على كاليفورنيا إعطاء الأولوية للمساعدة السكنية للعائلات الموجودة في البلاد بشكل قانوني.وقال العضو الجمهوري في مجلس شيوخ الولاية، براين دال في وقت سابق هذا الأسبوع: "لدينا سكان كاليفورنيا، وهم ليسوا مهاجرين غير شرعيين، ويحتاجون إلى هذه الخدمات. يجب أن نعتني بهم أولاً، قبل أن نقوم بتوسيع نطاقه".وأمام نيوسوم مهلة حتى نهاية سبتمبر للتوقيع أو الاعتراض على مشروع القانون. (الحرة)