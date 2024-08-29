ترامب يهدد زوكربيرغ: "سأرميك في السجن!"

بعد إقراره الشهير بالإذعان لتعليمات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قبل سنوات في ما يتعلق بجائحة كورونا، باتت مصداقية منصة فيسبوك ومؤسسها مارك زوكربيرغ تحت المرصاد.



وفي كتابه الجديد المتوقع أن يصدر في الثالث من أيلول تحت عنوان "أنقذوا أميركا" ، هدد الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب بإلقاء زوكربيرغ في السجن لبقية حياته إذا تحايل في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من تشرين الثاني القادم.

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كما أضاف في مقاطع من الكتاب المذكور:"نحن نراقبه عن كثب، فإذا فعل أي شيء غير قانوني هذه المرة سوف يقضي بقية حياته في السجن، كما سيكون مصير الآخرين الذين سيتحايلون في الانتخابات"، وفق ما نقل موقع بوليتيكو.



إلى ذلك، اتهم ترامب مالك فيسبوك بأنه تآمر ضده خلال الانتخابات الرئاسية الماضية والتي أدت إلى فوز بايدن عام 2020. (العربية)