لمقاومة العمليات الإسرائيلية في غزة والضفة.. مشعل يدعو للعودة إلى "العمليات الانتحارية"

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حث رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، للعودة إلى "العمليات الانتحارية"، لمقاومة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية.وقال مشعل، في كلمة له عبر تقنية الفيديو خلال مؤتمر لإصدار تقرير "عين على الأقصى" السنوي: "عمليات المقاومة في الضفة الغربية تتصاعد على الرغم من الظروف القاسية.. نريد العودة إلى العمليات (الانتحارية)، هذه حالة لا يصلح لها إلا الصراع المفتوح، هم يقاتلوننا بصراع مفتوح ونحن نواجههم بصراع مفتوح".وأضاف: "لقد فتح العدو الصراع على جميع الجبهات، ساعيا لنا جميعا، سواء كنا نحارب أم لا. يقول العدو، -أنا مجنون-، ويعود الأمر إلى الأمة لتحمل مسؤولياتها".وتابع: "أكرر دعوتي للجميع للمشاركة في جبهات متعددة في المقاومة الفعلية ضد الكيان الصهيوني".كما انتقد مشعل الجهود الدبلوماسية الأميركية في محاولة التوسط في وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، متهما الولايات المتحدة بتزويد إسرائيل بـ"أسلحة الدمار".وذكر: "أميركا تخلت عن ورقة 2 تموز ، ثم تضع اللوم على حماس، وهي تعلم أن الذي عطل الاتفاق هو بنيامين نتنياهو صاحب الأجندة الشخصية، إضافة إلى الأجندة الصهيونية التي تدعمها أميركا وبعض دول الغرب للأسف".وأردف قائلا إن كل الروايات الإسرائيلية والأميركية، خاصة في الأيام والأسابيع الماضية، محض كذب وافتراء، وأميركا ليست جادة، هي ليست وسيطا، هي شريكة في العدوان.(العربية)