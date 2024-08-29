داهمت عددا من المنازل وأعاقت عمل فرق الإسعاف.. إسرائيل تواصل اقتحاماتها في الضفة

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بعد عملية اجتياح واسعة أطلقت عليها اسم "المخيمات الصيفية" فجر أمس الأربعاء، واصلت قوات العدو الإسرائيلي اليوم الخميس عمليات الاقتحام شمالي الضفة الغربية المحتلة.واقتحم الجيش الإسرائيلي فجراً مدينة نابلس، ومخيم العروب شمالي الخليل، ومخيم نور شمس شرقي طولكرم، بشكل متزامن، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).كما فرضت القوات الإسرائيلية حصارا مشددا على مخيم طولكرم، بعد تسلل قوة خاصة إسرائيلية إلى داخله، ودفعت بتعزيزات عسكرية إليه، ونشرت القناصة فوق أسطح البنايات المرتفعة. كذلك داهمت عددا من منازل الفلسطينيين، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض.إلى ذلك، فرضت حصارا على مدن جنين وطوباس وطولكرم، كما أعاقت عمل فرق الإسعاف بشكل متعمد، ومنعتها من الوصول إلى المصابين في الأماكن التي استهدفتها، حسب "وفا".هذا واندلعت اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين وقوات العدو الإسرائيلي في جنين.واتهم مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، إسرائيل بتهريب الأسلحة إلى الضفة. وقال في تصريحات للعربية "إن الأسلحة تتدفق إلى الضفة بدعم من إسرائيل، لإيجاد ذريعة لاجتياحها وتكرار سيناريو التهجير". (العربية)