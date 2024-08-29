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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي بـ"الجهاد الإسلامي".. من هو؟

Lebanon 24
29-08-2024 | 01:32
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أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، استشهاد 5 فلسطينيين من بينهم أحد قادة "سرايا القدس" التابعة لمنظمة "الجهاد الإسلامي" في طولكرم.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "خلال عملية نفذها أفراد الوحدة الشرطية الخاصة وقوات الجيش الإسرائيلي في طولكرم، وبعد تبادل لإطلاق النار، استهدف أفراد الوحدة الشرطية الخاصة بتوجيه من جهاز الشاباك على 5 عناصر اختبأوا داخل مسجد".
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وتابع البيان: "من بينهم، المدعو محمد جابر الملقب بأبي شجاع، قائد كتيبة طولكرم في مخيم نور شمس. ونفذ الأخير العديد من العمليات، وفام بتوجيه عملية إطلاق النار في شهر حزيران الماضي، التي أسفرت عن مقتل المواطن الإسرائيلي أمنون مختار".

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال عنصر آخر". (الحرة) 
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