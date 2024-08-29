31
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
29
o
زحلة
31
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"لا نخشى النتائج".. البرلمان الإيراني يؤكد: لا نسعى إلى توسيع الحرب
Lebanon 24
29-08-2024
|
02:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
شدد رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن رد بلاده على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران حتمي وحاسم.
كما أضاف أن إيران لا تخشى نتائج هذا الرد، وفق ما أفادت وكالات محلية.
Advertisement
إلا أنه أوضح أن طهران لا ترغب في الوقت عينه بتوسيع الحرب.
وكان عراقجي أعلن قبل أيام أن بلاده سترد لا محالة بشكل دقيق ومدروس على إسرائيل، مشددا في الوقت عينه على أنها لا تخشى التصعيد لكنها لا تسعى إليه.
بدوره أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، أن ما سمّاه "محور المقاومة سيتحرك بشكل منفرد ومستقل"، للانتقام من إسرائيل.
كما شدد على أن "الانتقام لدم هنية، أمر محسوم ومؤكد".
وتتوقع إسرائيل أن ترد طهران خلال الفترة المقبلة بشكل يتفادى اندلاع حرب شاملة وصراع إقليمي، تماما كما فعل حزب الله الأسبوع الماضي، وإن بشكل مختلف ربما.
كذلك، تترقب الولايات المتحدة رداً إيرانياً متواضعاً.(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلاميّة لبنانيّة دخلت القفص الذهبيّ... زوجها أجنبيّ هذه هويّته (صور)
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة دخلت القفص الذهبيّ... زوجها أجنبيّ هذه هويّته (صور)
08:00 | 2024-08-28
28/08/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حليانة كتير نيالك يا ناصيف".. دانييلا رحمة تتألق بإطلالات صيفية جذابة شاهدوا صورها
Lebanon 24
"حليانة كتير نيالك يا ناصيف".. دانييلا رحمة تتألق بإطلالات صيفية جذابة شاهدوا صورها
08:58 | 2024-08-28
28/08/2024 08:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تعليق من هشام حداد على خبر "إنفصاله عن زوجته"... إليكم ما كشفه (صورة)
Lebanon 24
أوّل تعليق من هشام حداد على خبر "إنفصاله عن زوجته"... إليكم ما كشفه (صورة)
06:49 | 2024-08-28
28/08/2024 06:49:49
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ كبير... وفاة عريس بجوار عروسه بعد انتهاء حفل الزفاف
Lebanon 24
حزنٌ كبير... وفاة عريس بجوار عروسه بعد انتهاء حفل الزفاف
05:58 | 2024-08-28
28/08/2024 05:58:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية لبنانية تُرزق بطفلها الثاني وهذا اسمه.. شاهدوا صورته الأولى
Lebanon 24
إعلامية لبنانية تُرزق بطفلها الثاني وهذا اسمه.. شاهدوا صورته الأولى
15:00 | 2024-08-28
28/08/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:04 | 2024-08-29
إنهيار شرفة منزل... ووفاة فتاتين
04:36 | 2024-08-29
حاولوا الركض نحو القطاع.. أقارب الرهائن الإسرائيليين يخترقون سياج غزة
04:11 | 2024-08-29
"يبعثون برسائل كراهية".. الاتحاد الأوروبي يجري مناقشات لفرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين
04:04 | 2024-08-29
"الرائحة لا تطاق".. أسماك نافقة تجتاح ميناء سياحيا في اليونان ومشاهد توثق!
04:03 | 2024-08-29
قتيل وجريحان في ضربات في بلغورود الروسية
04:00 | 2024-08-29
المرحلة مرتبطة بالرد الايراني.. فهل تتجه المنطقة نحو التصعيد؟
فيديو
"منك لله اخذنا ذنوب على الفاضي".. بسبب صوتها هيفا وهبي تتعرّض لهجوم واسع شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
"منك لله اخذنا ذنوب على الفاضي".. بسبب صوتها هيفا وهبي تتعرّض لهجوم واسع شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:53 | 2024-08-29
29/08/2024 12:24:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
03:26 | 2024-08-24
29/08/2024 12:24:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
29/08/2024 12:24:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24