في مترو إسطنبول... رجل تركي يعتدي على طفل سوري والسلطات تحقق (فيديو)

أثار فيديو لاعتداء رجل تركي على طفل سوري في مترو أنفاق إسطنبول الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أعلن وزير العدل التركي يلماز تونش عن بدء التحقيق في الحادث.





وبحسب وسائل الإعلام التركية، كان الطفل يبيع دبابيس الشعر داخل خط مترو ينيكابي-هاجي عثمان في إسطنبول، مساء يوم 22 اب، حين اقترب منه رجل وصفعه بقوة على وجهه.

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وأظهر فيديو متداول، الرجل التركي الغاضب وهو يسأل أحد الركاب الذي حاول التصدي له قائلا:" أنت سوري أيضا، أظهر هويتك، أنت تركي أم لا؟".

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وأعلن أحد الركاب الذين شهدوا أعمال العنف أنه سيقدم شكوى جنائية ضد الرجلين.





من جهته، أعلن وزير العدل التركي يلماز تونش عن بدء عملية التحقيق بخصوص الواقعة.



وقال تونش في منشور على منصة "إكس": "بدأ مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقا ضد المشتبه به الذي اعتدى جسديا على طفل أجنبي يبيع البضائع في مترو الأنفاق في إسطنبول. وتتواصل الجهود لتحديد هوية المشتبه به والقبض عليه". (روسيا اليوم)