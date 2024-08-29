Advertisement

عربي-دولي

في مترو إسطنبول... رجل تركي يعتدي على طفل سوري والسلطات تحقق (فيديو)

Lebanon 24
29-08-2024 | 02:50
A-
A+
Doc-P-1240316-638605222245994186.jpg
Doc-P-1240316-638605222245994186.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثار فيديو لاعتداء رجل تركي على طفل سوري في مترو أنفاق إسطنبول الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أعلن وزير العدل التركي يلماز تونش عن بدء التحقيق في الحادث.


وبحسب وسائل الإعلام التركية، كان الطفل يبيع دبابيس الشعر داخل خط مترو ينيكابي-هاجي عثمان في إسطنبول، مساء يوم 22 اب، حين اقترب منه رجل وصفعه بقوة على وجهه.
Advertisement
وأظهر فيديو متداول، الرجل التركي الغاضب وهو يسأل أحد الركاب الذي حاول التصدي له قائلا:" أنت سوري أيضا، أظهر هويتك، أنت تركي أم لا؟".
 
لمشاهدة الفيديو... اضغط هنا
وأعلن أحد الركاب الذين شهدوا أعمال العنف أنه سيقدم شكوى جنائية ضد الرجلين.


من جهته، أعلن وزير العدل التركي يلماز تونش عن بدء عملية التحقيق بخصوص الواقعة. 

وقال تونش في منشور على منصة "إكس": "بدأ مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقا ضد المشتبه به الذي اعتدى جسديا على طفل أجنبي يبيع البضائع في مترو الأنفاق في إسطنبول. وتتواصل الجهود لتحديد هوية المشتبه به والقبض عليه". (روسيا اليوم)

عربي-دولي

منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:58 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:58 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:04 | 2024-08-29
04:36 | 2024-08-29
04:11 | 2024-08-29
04:04 | 2024-08-29
04:03 | 2024-08-29
04:00 | 2024-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24