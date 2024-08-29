Advertisement

عربي-دولي

هزة أرضية بقوة 5.4 درجة في أفغانستان

Lebanon 24
29-08-2024 | 03:27
A-
A+
Doc-P-1240333-638605241226441722.jpg
Doc-P-1240333-638605241226441722.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي بوقوع هزة أرضية بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر اليوم الخميس في جبال هندو كوش في أفغانستان.
 
وقال المركز إنه تم تسجيل الهزة في الساعة 05:56 بالتوقيت العالمي على بعد 194 كيلومترا شرقي مدينة قندوز التي يقطنها 161 ألف نسمة، وأن مركزها كان على عمق 125 كيلومترا.
Advertisement


ولم تصل حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الهزة الأرضية. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:58 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:58 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:04 | 2024-08-29
04:36 | 2024-08-29
04:11 | 2024-08-29
04:04 | 2024-08-29
04:03 | 2024-08-29
04:00 | 2024-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24