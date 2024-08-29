هزة أرضية بقوة 5.4 درجة في أفغانستان

أفاد مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي بوقوع هزة أرضية بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر اليوم الخميس في جبال هندو كوش في أفغانستان.

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وقال المركز إنه تم تسجيل الهزة في الساعة 05:56 بالتوقيت العالمي على بعد 194 كيلومترا شرقي مدينة قندوز التي يقطنها 161 ألف نسمة، وأن مركزها كان على عمق 125 كيلومترا.ولم تصل حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الهزة الأرضية. (روسيا اليوم)