أودى بحياة 3 أشخاص وشل حركة الطيران.. إعصار "شانشان" يجتاح اليابان (فيديو)

لقي 3 أشخاص على الأقل حتفهم جراء إعصار "شانشان" الذي ضرب إقليم كاجوشيما جنوب غرب اليابان وتسبب في تعطيل حركة الطيران وانقطاع الكهرباء.

وعلقت شركات صناعة السيارات الكبرى مثل "تويوتا" و"نيسان" عملياتها في بعض أو كل مصانعها المحلية بسبب العاصفة.



وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن الإعصار المصحوب برياح تصل سرعتها إلى 198 كيلومترا في الساعة وصل إلى اليابسة بالقرب من مدينة ساتسوماسينداي الواقعة في جزيرة كيوشو جنوب غرب البلاد صباح اليوم.

وحذرت السلطات من أن "شانشان" قد يكون من أقوى العواصف التي تضرب المنطقة على الإطلاق، وأصدرت الحكومات المحلية أوامر إجلاء لملايين السكان في عدة مناطق.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تقترب العاصفة من المناطق الوسطى والشرقية، بما في ذلك العاصمة طوكيو، خلال مطلع الأسبوع. (روسيا اليوم)