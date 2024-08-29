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حاولوا الركض نحو القطاع.. أقارب الرهائن الإسرائيليين يخترقون سياج غزة

Lebanon 24
29-08-2024 | 04:36
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تمكن عدد من أقارب الرهائن الإسرائيليين، اليوم الخميس، من اختراق السياج الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة وحاولوا الركض نحو القطاع حيث يتواجد الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

ووقع الحادث خلال فعالية احتجاجية نظمتها "جمعية منتدى الرهائن والعائلات المفقودة" بالقرب من الحدود.
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وفقا للجمعية، "جاء هذا الاختراق تعبيرا عن الألم الشديد الذي تعانيه العائلات بعد 11 شهرا من المناشدات غير المثمرة للحكومة لتأمين صفقة شاملة للإفراج عن الرهائن، وقد استجابت العائلات بسرعة لدعوات قوات الأمن وعادت إلى كيبوتس نيريم بعد الحادثة".

وكان المحتجون قد استخدموا مكبرات الصوت القوية للصراخ على المحتجزين عبر الحدود، في محاولة يائسة للتواصل معهم والاقتراب منهم قدر الإمكان.

واحتجزت حركة حماس في هجوم 7 تشرين الأول 251 شخصا، لا يزال 105 منهم محتجزين في غزة، بينهم 34 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.(سكاي نيوز)



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