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إنهيار شرفة منزل... ووفاة فتاتين

Lebanon 24
29-08-2024 | 05:04
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تُوفيت فتاة في محافظة الإسكندرية في مصر، بعدما انهارت شرفة منزلها.
 
 
وسقطت الشرفة أيضاً فوق فتاتين كانتا تمران بالصدفة، فتوفيت إحداهما على الفور، بينما أصيبت الأخرى وتم نقلها إلى المستشفى. (العربية)
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