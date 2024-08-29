غزة... حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي

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أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع منذ الـ7 من تشرين الأول إلى 40602، والمصابين إلى 93855.وقالت صحة غزة في تقريرها لليوم الـ 328 من الحرب المستمرة على قطاع غزة إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 68 شهيدا و77 إصابة خلال الـ 24ساعة الماضية".وأضاف البيان أنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".وأهابت صحة غزة "بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".