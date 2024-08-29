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عربي-دولي

بعد 17 عاما من فقدانها... العثور على طائرة ورفات راكبها

Lebanon 24
29-08-2024 | 06:35
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أعلنت شرطة ولاية ميشيغان الأميركية عن العثور على طائرة صغيرة كانت قد تحطمت قبل 17 عاما.
وأفادت وسائل الإعلام الأميركية أن مجموعة باحثين اكتشفوا الطائرة الصغيرة في بحيرة هورون، كما اكتشفوا رفات راكب مفقود منذ فترة طويلة.
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وتبيّن أن الراكب صاحب الرفات يدعى إتش بروك ستوفر جونيور، ويبلغ من العمر 56 عاما، وكان يعيش في واشنطن، وقد كان على متن طائرة غادرت جزيرة ماكيناك إلى بلدة صغيرة في شبه جزيرة ميتشيغان الدنيا في اب 2007.
وأفادت المعلومات المتاحة بأن جونيور وقائدة الطائرة، خطيبته كارين دودز، كانا على متن طائرة "سوكاتا تي بي-20 ترينيداد" عندما اختفت الطائرة، حيث تم العثور على رفات دودز بعد شهرين من الحادث، شرق جسر ماكيناك، فيما لم يظهر أي أثر للطائرة، أو جثمان ستوفر وقتها. (سبوتنيك)

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