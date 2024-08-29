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سقوط طائرة مسيّرة إسرائيليّة في الجليل الأعلى

Lebanon 24
29-08-2024 | 07:06
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أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن سقوط طائرة مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة مفرق غوما في الجليل الأعلى.
 
 
وأشارت الصحيفة الإسرائيليّة إلى عدم وقوع إصابات.
 
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