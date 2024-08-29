سقوط طائرة مسيّرة إسرائيليّة في الجليل الأعلى

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن سقوط طائرة مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة مفرق غوما في الجليل الأعلى.

وأشارت الصحيفة الإسرائيليّة إلى عدم وقوع إصابات.