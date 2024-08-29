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"حماس" توافق على طلب الهدنة الأممية لـ7 أيام

Lebanon 24
29-08-2024 | 08:05
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أعلن المتحدث باسم "حماس" عن موافقة الحركة على طلب الأمم المتحدة لهدنة إنسانية تستمر لمدة 7 أيام، للتمكن من التطعيم ضد شلل الأطفال.


وكانت "القناة 13 الإسرائيلية" أفادت يوم أمس أن إسرائيل وافقت على طلب وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، على هدنة إنسانية في غزة بغرض التطعيم ضد شلل الأطفال. (روسيا اليوم)
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