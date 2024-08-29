فيديو أثار موجة كبيرة من الجدل... شاب عرض نفسه للبيع بنصف السعر!

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أثار مشهد لشاب جزائري يعرض نفسه للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة، فقد دعا الأغنياء الراغبين في شراء عضو من أعضائه أو شرائه بنفس الثمن أن يتواصلوا معه.وظهر الشاب الثلاثيني في فيديو وهو يخاطب الأغنياء قائلاً: "رسالتي للأثرياء من يحتاج إلى كلية أو قلب أو رِجْلٍ .. أنا للبيع، أنا أبيع نفسي".كما أضاف: "ربما يكون لديكم ابن مريض يحتاج إلى عضو من الأعضاء، كلية أو قلب أو أي شيء، أبيع نفسي بنصف الثمن". (العربية)