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عربي-دولي

أمام أعين طفلهما.. إمرأة ألقت بزوجها من الطابق الخامس!

Lebanon 24
29-08-2024 | 09:14
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ألقت سيّدة مصريّة بزوجها من شرفة منزلهما في الطابق الخامس في منطقة الهرم.

وكشفت التحقيقات الأولية أنه أثناء حدوث خلاف بين الزوجين، سقط الزوج من شرفة الشقة، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.
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وكشفت المعاينة الأولية للجثة أن الزوج لقي مصرعه بعد إصابته بكسور مضاعفة ونزيف في الرأس وتهشم بالجمجمة.

وأمام جهات التحقيق، وجه نجل الزوجين الاتهام لوالدته بتعمد دفع والده من أعلى الشرفة أثناء شجارهما، وهو ما أنكرته الزوجة التي قالت إنها لم تقترب من زوجها نهائيا في وقت الخلاف. (العربية)

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