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عودة منذر الزنايدي لسباق الانتخابات الرئاسية في تونس

Lebanon 24
29-08-2024 | 10:11
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قررت المحكمة الإدارية التونسية اليوم الخميس، إعادة المرشح الرئاسي منذر الزنايدي لسباق الانتخابات.
وأوضحت قناة "نسمة" التونسية أن المحكمة قبلت الطعن الذي تقدم به الزنادي، شكلا وأصلا ونقض الحكم الابتدائي المطعون فيه والقضاء من جديد بإلغاء قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ما يعني عودة الزنايدي للسباق الانتخابي.
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وفي السياق عينه، رفضت المحكمة طعن عبير موسي شكلا، حسبما قضت الجلسة العامة للمحكمة، ما يعني تأكيد قرار استبعادها من الانتخابات. (سبوتينك)
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