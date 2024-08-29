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عربي-دولي

فرقة موسيقيّة شهيرة لترامب: توقّف عن استخدام أغنياتنا

Lebanon 24
29-08-2024 | 10:44
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أعلنت شركة إنتاج أسطوانات فرقة "آبا" الشهيرة أنها طلبت من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب المرشح للانتخابات الرئاسية الكفّ عن استخدام أغنيات الرباعي السويدي ضمن حملته.

وأفادت شركة "يونيفرسال ميوزيك" في السويد بأنها رصدت استخدام عدد من أغنيات الفرقة مرة واحدة على الأقل خلال أنشطة حملة مرشح الحزب الجمهوري.
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كما أضافت شركة "يونيفرسال ميوزيك إيه بي" في رسالة إلكترونية تلقتها وكالة فرانس برس: "لقد طلبنا إزالة هذه الأغنيات".

وأوضحت المجموعة أن "يونيفرسال ميوزيك بابليشينغ إيه بي" و"بولار ميوزيك إنترناشونل إيه بي" لم تتلقيا أي طلب لاستخدام هذه الأغنيات، ولم تمنحا ترامب بالتالي أي إذن أو تصريح" بذلك. (العربية)

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