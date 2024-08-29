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عربي-دولي

روسيا تكشف هوية متهم جديد في اعتداء "كروكوس" الإرهابي

Lebanon 24
29-08-2024 | 10:52
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كشفت وزارة الداخلية الروسية عن متهم جديد في الاعتداء الإرهابي على مركز "كروكوس" بضواحي موسكو في آذار الماضي، وأعلنت أنه مواطن طاجيكي يدعى أوميدجون سولييف وعمره 26 عاما.

ومددت محكمة باسماني في موسكو اليوم الخميس حبس خمسة متهمين على ذمة التحقيق في الاعتداء الإرهابي المذكور.
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ووقع هجوم "كروكوس" الإرهابي في مدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو في 22 آذار الماضي وأسفر عن مقتل 145 شخصا.
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