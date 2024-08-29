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عربي-دولي
الحوثي: نحضر للرد على قصف الحديدة والتوقيت سيفاجئ إسرائيل
Lebanon 24
29-08-2024
|
11:12
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أكد زعيم حركة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية الخميس أن التحضير للرد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف ميناء الحديدة في تموز الماضي، لا يزال مستمراً وتوقيته سيكون مفاجئا للعدو.
وقال الحوثي: "في ما يتعلق بالتحضير للرد، فهو مستمر وتوقيته سيكون مفاجئا للعدو، مع اهتمامنا بمسألة الرد، إلا أن همنا هو أكبر من ذلك، ونحرص على الارتقاء بأدائنا العملياتي المناصر لفلسطين إلى مستويات مؤثرة أكثر".
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وأضاف: "ليس هناك سقف سياسي ولا اعتبارات أخرى يمكن أن تحد من مستوى عملياتنا المساندة لغزة"، مشددا على أننا "سنتحرك في أي مستوى نتمكن فيه من العمليات دون تردد ونسعى مع الاستعانة بالله لتطوير قدراتنا بشكل نوعي".
(روسيا اليوم)
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