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عربي-دولي

ماكرون وستارمر: ندعو جميع الأطراف لتهدئة الوضع بالمنطقة

Lebanon 24
29-08-2024 | 11:32
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، بعد لقاء رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في باريس، إنهما ناقشا الحاجة إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط، وجددا دعوتهما لوقف فوري لإطلاق النار.
وأضاف ماكرون أنه تعهد بتوطيد العلاقات مع بريطانيا في مجالي الدفاع والأمن، إضافة لمجالات منها الهجرة والطاقة، كما اتفق مع ستارمر على ضرورة مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا للدفاع عنها وتأمينها، لما لذلك من تأثير على الدفاع والأمن في القارة الأوروبية كلها. (الشرق الأوسط)
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