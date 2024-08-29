النيجر.. أول جلسة استماع لبازوم بعد رفع الحصانة عنه

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كشفت وسائل إعلام محلية، الخميس، أن عناصر من الدرك استمعوا لرئيس النيجر المعزول محمد بازوم في إطار تحقيق أولي، وذلك بعدما رفعت محكمة الدولة الحصانة عنه في وقت سابق، من أجل محاكمته بتهمة "الخيانة العظمى".وبحسب مصادر محلية، فقد تم الاستماع إلى بازوم في مكان احتجازه، وبحضور محاميه موسى كوليبالي، واستمرت الجلسة قرابة 5 ساعات.وكان بازوم قد رفض الاستماع له الثلاثاء في غياب محاميه، وطالب بضرورة حضور دفاعه، وحين حضر في اليوم الموالي استجاب للتحقيق.(سكاي نيوز)