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عربي-دولي

إيران تتحدى العالم.. توسع نووي مثير للجدل!

Lebanon 24
29-08-2024 | 12:53
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كشف تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى درجة تقارب مستويات صنع الأسلحة، مواصلة بذلك توسيع برنامجها النووي رغم أنها تنفي نيتها امتلاك قنبلة ذرية.
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وجاء في أحد التقريرين السريين الفصليين اللذين أرسلتهما الوكالة إلى الدول الأعضاء، أنه اعتبارا من 17 آب، تمتلك إيران 164.7 كلغ (363.1 رطل) من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، وفق ما نقلته "أسوشيتد برس".

وتقترب هذه النسبة من تلك اللازمة لصنع أسلحة نووية، وهي 90%.

ووفقا لمقياس الوكالة، تقل تلك الكمية بنحو كيلوغرامين عن الكمية التي تكفي من الناحية النظرية لصنع أربع قنابل نووية في حالة زيادة درجة التخصيب.

كما يقول تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن طهران لم تعد النظر أيضا في قرارها الصادر في أيلول 2023 بمنع المفتشين النوويين الأكثر خبرة من مراقبة برنامجها النووي، وإن كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تزال معطلة. (العربية)
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