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عربي-دولي

تحت الركام والمياه.. صورة مؤلمة لأم تحتضن ابنها

Lebanon 24
29-08-2024 | 13:54
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وسط السيول الجارفة التي تضرب اليمن، عُثر على يمنية تحتضن طفلها تحت الأنقاض، في إحدى الحفر مطمورين بالمياه والركام.
 
وتداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، صورا مؤثرة للحظة العثور على الأم وهي تحتضن طفلها بين الركام.
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ورغم مرور يومين لم تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إلى كل ضحايا الكارثة التي وقعت في مديرية ملحان، حيث لا يزال نحو 20 شخصا تحت الأنقاض.

يشار إلى أنه وفي إحصاءات أولية، ارتفع عدد ضحايا كارثة الأمطار والسيول في ملحان بمحافظة المحويت، إلى أكثر من 39 شخصاً، وتدمير عشرات المنازل. (العربية)
 
اليمن

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