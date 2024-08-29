الأمم المتحدة: 64 مفقودا جراء انهيار سد أربعات شرقي السودان

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أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، الخميس، فقدان 64 شخصا جراء انهيار سد أربعات شرقي السودان قبل أيام، الذي تسبب في مقتل 30 شخصا على الأقل وفق السلطات المحلية.وقال المكتب الأممي، في بيان، إن "الفيضانات تسببت بأضرار جسيمة في خط أنابيب المياه العذبة الذي يزود مدينة بورتسودان، وتسربت حوالي 5 ملايين متر مكعب من الطمي من السد، وأثر ذلك بشدة على الزراعة وإمدادات المياه في المناطق المحيطة".وأضاف البيان أن "انهيار السد أسفر عن خسائر في الأرواح، وفقدان 64 شخصًا، وإلحاق أضرار بـ 84 بئرًا، وتدمير 20 قرية (مجاورة للسد)".وأشار إلى أن "الضرر الذي لحق بالسد سيكون له تأثير كبير على إمدادات المياه العذبة إلى بورتسودان في الأشهر المقبلة".وذكر أن فريقا من وكالات الأمم المتحدة ومنظمات محلية وجمعية الهلال الأحمر السوداني واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أجرى تقييمًا أوليًا لموقع السد على طول الضفاف الغربية.وأردف: "لم تتمكن البعثة إلا من زيارة الضفة الغربية للسد، حيث أشارت التقارير إلى أن بعض المجتمعات لا تزال محاصرة على الضفة الشرقية بسبب ارتفاع مستوى المياه".