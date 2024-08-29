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الجيش العراقي يعلن إسقاط مسيّرة تركية في كركوك

Lebanon 24
29-08-2024 | 16:15
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أعلنت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي اليوم، تشكيل فريق عمل فني للتحقيق بسقوط طائرة مسيرة تركية في محافظة كركوك.
وذكر بيان للقيادة نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "في الساعة 9:30 صباحا من اليوم رصد الدفاع الجوي العراقي طائرة مسيرة ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك، وبعد متابعتها ومعرفة خط سيرها ووصولها إلى مركز مدينة كركوك الذي يحتوي مقرات حكومية ومراكز اقتصادية مهمة وأهدافا حيوية، تم الاستعلام من قبل جميع الأجهزة الأمنية وكذلك قوات التحالف الدولي عن عائدية هذه الطائرة، وتبين أنها طائرة مجهولة".
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وبحسب مصدر مسؤول في الشرطة العراقية، أصيب شخص إثر سقوطه في موقع بناء وسط كركوك ونُقل إلى المستشفى.
وأضاف البيان، أنه "في الساعة 10:30 تمت ملاحظة سقوط الطائرة داخل المدينة، وتبين أنها طائرة تركية، وتم تشكيل فريق عمل فني من الأدلة الجنائية والدفاع الجوي وملاكات الطائرات المسيرة لغرض معرفة أسباب سقوطها وملابسات الحادث".
من جهته، قال نائب قائد الدفاع الجوي في كركوك العميد عبد السلام رمضان للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في مكان سقوط الطائرة: "سقطت طائرة تركية مسيرة اخترقت الأجواء العراقية".
وأوضح أن الطائرة جاءت "من اتجاه السليمانية"، ثاني أكبر مدينة في إقليم كردستان الذي يحظى بحكم ذاتي، إلى الشمال. (روسيا اليوم)

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