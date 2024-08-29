شلل الأطفال بغزة.. واشنطن تحذر من "تهديد كبير"

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أكد نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، الخميس، أن عودة شلل الأطفال تمثل "تهديدا كبيرا" للمدنيين والأطفال في قطاع غزة، في حين أوردت الأمم المتحدة تفاصيل حملات التطعيم المرتقبة.ودعا وود إسرائيل إلى تسهيل حملة التلقيح في غزة ضد المرض، مشيرا إلى أنه أهمية تنفيذ حملات التطعيم ضد شلل الأطفال في القطاع "دون أي تأخير".وشدد على ضرورة ضمان تنفيذ حملات التطعيم ووقف العمليات العسكرية وأوامر الإخلاء الإسرائيلية.(الحرة)