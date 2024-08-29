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عربي-دولي
واشنطن تعلن تبرير إسرائيل لاستهداف مركبة إغاثة في غزة
Lebanon 24
29-08-2024
|
18:30
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قال نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، الخميس، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أن مراجعة أولية خلصت إلى أن إطلاق النار على مركبة تحمل علامة واضحة لبرنامج الأغذية العالمي في قطاع غزة حدث بعد "خطأ في الاتصال" بين وحدات عسكرية إسرائيلية.
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وقال روبرت وود نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة: "طالبناهم بتصحيح المشكلات داخل نظامهم على الفور. لا ينبغي لإسرائيل أن تتحمل مسؤولية أخطائها فحسب بل يجب عليها أيضا أن تتخذ إجراءات ملموسة لضمان عدم إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على أفراد الأمم المتحدة مرة أخرى".
وأوقف برنامج الأغذية العالمي نشاطه مؤقتا في أنحاء قطاع غزة، الأربعاء، بعدما قال إن 10 رصاصات على الأقل اخترقت مركبة تحمل بوضوح شعار المنظمة لدى اقترابها من نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية.
وقال البرنامج في بيان إن قافلة مؤلفة من سيارتين مدرعتين تلقّت العديد من الموافقات من السلطات الإسرائيلية على الاقتراب من نقطة تفتيش على جسر وادي غزة مساء الثلاثاء.
وأصابت الطلقات إحدى المركبتين، لكن لم يصب أي شخص بأذى.
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