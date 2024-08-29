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الجيش الأميركي يعلن إنقاذ بحارين إيرانيين في المياه الدولية

Lebanon 24
29-08-2024 | 19:30
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أعلن الجيش الأميركي أن بحارة تابعين لحاملة الطائرات "يو إس إس روزفلت"، أنقذوا بحارين إيرانيين مدنيين تقطعت بهم السبل في المياه الدولية، الأسبوع الماضي.

وقال بيان للقيادة المركزية الأميركية، الخميس، إنه "في صباح 23 آب أنقذت مجموعة روزفلت الضاربة اثنين من البحارة في محنة بمنطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية".
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وأضاف البيان أن "البحارين الإيرانيين نقلا إلى حاملة الطائرات الأميركية عبر مروحية، حيث تم توفير الرعاية الطبية والطعام والماء لهما".
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