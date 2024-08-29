بشأن محور فيلادلفيا... هذا ما قرّره مجلس الوزراء الإسرائيليّ

قال مسؤولون إسرائيليّون لصحيفة "هآرتس" إنّ "أعضاء المجلس الوزاري المصغّر قرّروا التصديق على إبقاء السيطرة على محور فيلادلفيا".



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وبحسب مسؤول إسرائيليّ، فإن "هذا التصويت يُعدّ قرارا ببقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا". وكشف الصحافي الإسرائيلي باراك رافيد أنّ "أغلبية من 8 وزراء وافقت على الخرائط التي رسمها الجيش الإسرائيلي، وصوّت ضدها فقط وزير الدفاع يوآف غالانت، بينما امتنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن التصويت".وبحسب مسؤول إسرائيليّ، فإن "هذا التصويت يُعدّ قرارا ببقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا".

وأشارت "هآرتس" إلى أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو قال خلال اجتماع المجلس إنّ "سبب مأساة 7 تشرين الأوّل كان عدم السيطرة على المحور".