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بشأن محور فيلادلفيا... هذا ما قرّره مجلس الوزراء الإسرائيليّ

Lebanon 24
29-08-2024 | 23:05
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قال مسؤولون إسرائيليّون لصحيفة "هآرتس" إنّ "أعضاء المجلس الوزاري المصغّر قرّروا التصديق على إبقاء السيطرة على محور فيلادلفيا".
 
وكشف الصحافي الإسرائيلي باراك رافيد أنّ "أغلبية من 8 وزراء وافقت على الخرائط التي رسمها الجيش الإسرائيلي، وصوّت ضدها فقط وزير الدفاع يوآف غالانت، بينما امتنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن التصويت".
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وبحسب مسؤول إسرائيليّ، فإن "هذا التصويت يُعدّ قرارا ببقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا".
وأشارت "هآرتس" إلى أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو قال خلال اجتماع المجلس إنّ "سبب مأساة 7 تشرين الأوّل كان عدم السيطرة على المحور".
 
وتابع  نتنياهو أنّ "هذا الواقع لن يعود مرة أخرى. إسرائيل عازمة هذه المرة على إبقاء هذه الحدود في يدها". (رصد لبنان 24)
 
 
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