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عربي-دولي

طائرة هبطت إضطراريّاً.. أمرٌ مفاجئ حصل خلال الرحلة مع إحدى المسافرات

Lebanon 24
29-08-2024 | 23:22
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اضطرت طائرة مصرية أقلعت من مطار القاهرة متوجهة إلى مطار دوالا في الكاميرون إلى الهبوط اضطراريا في ليبيا بسبب حالة ولادة مفاجئة.

وشعرت راكبة من الجنسية الكاميرونية بآلام الولادة بعد إقلاع طائرة مصر للطيران في الرحلة رقم 887 / 737-800 من مطار القاهرة الدولي، حيث جاءها المخاض بشكل مفاجئ، ما اضطر قائد الطائرة إلى التواصل مع أقرب المطارات وهو مطار الكفرة الدولي لطلب الهبوط الاضطراري.
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وبالفعل تم تجهيز المهبط من قبل الجهات الأمنية الليبية والمختصة في المدينة، حيث تم استدعاء طاقم من مستشفى الكفرة للنساء والولادة وجهاز الإسعاف والطوارئ، وأطباء من المستشفى لاستقبال حالة الولادة المستعجلة على الطائرة، حيث تمت عملية الولادة داخل الطائرة بنجاح، وأنجبت السيدة مولودا ذكرا بصحة جيدة. (العربية)
 
 
 

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