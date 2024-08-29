وصف بالهجوم "الأعنف": بعد انسحاب القوات الإسرائيلية.. رصد دمار هائل في طولكرم

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أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القوات الإسرائيلية انسحبت مساء أمس الخميس من مدينة طولكرم ومخيميها طولكرم ونور شمس، في الضفة الغربية المحتلة، بعد هجوم كبير استمر 48 ساعة وأسفر عن مقتل 4 فلسطينيين وإصابة آخرين ودمار كبير في البنية التحتية والممتلكات.وقالت الوكالة إن "الاحتلال دمر شوارع رئيسية وشبكات المياه والصرف الصحي، واقتلع أعمدة كهرباء وهدم منازل ودمر مركبات".وفور انسحاب القوات الإسرائيلية، تمكنت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني من دخول مخيم نور شمس، الذي شهد مداهمات وإحراق منازل واعتقالات وتحقيقات ميدانية مع السكان طوال ساعات الهجوم.وأضافت "وفا": "شرعت طواقم البلدية بإزالة الأنقاض التي خلفها الاحتلال والسواتر الترابية من الطرقات، تمهيدا لإعادة تأهيلها خلال الأيام المقبلة".وتابعت: "ألحق عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس دمارا كبيرا في البنية التحتية من شبكة المياه الرئيسية والصرف الصحي، وفي ممتلكات المواطنين من منازل ومحال ومنشآت تجارية، حيث لا يوجد شارع داخل المخيم إلا وطاله الدمار والتخريب".وأضافت الوكالة: "وثقت مشاهد حجم الدمار الذي خلفه الاحتلال في شارع نابلس المحاذي لمداخل المخيم، وهو المدخل الرئيسي الشرقي للمدينة، حيث بات غير صالح للاستخدام من المركبات والمواطنين".كما "أدى تجريف الشوارع إلى إحداث أكوام ترابية مرتفعة، حالت دون تمكن المواطنين والمركبات خاصة الإسعاف من دخول المخيم إلا بصعوبة بالغة".ووصف سكان الهجوم الإسرائيلي بأنه "الأعنف من حيث التدمير الواسع للبنية التحتية".من جهة أخرى، قالت "وفا" إن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة عنبتا شرقي طولكرم، ليل الخميس، وجابت شوارعها الرئيسية، من دون أن يبلغ عن اعتقالات.كما اقتحمت القوات قرية حوسان غرب بيت لحم، ليل الخميس، وتمركزت في منطقة المطينة على المدخل الشرقي للقرية.(سكاي نيوز)