بريطانيا تفرض حظر سفر على شخصين.. أحدهما مُشتبه بتمويله "حزب الله"

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أعلنت الحكومة البريطانية أنها فرضت حظر سفر على مصطفى عياش الذي أدرجته هذا العام على قوائم العقوبات بسبب "الترويج للإرهاب"، وعلى ناظم أحمد المشتبه بأنه يُموّل "حزب الله".وأضافت أنّ "الرجلين الخاضعين بالفعل لعقوبة تجميد أصولهما بموجب صلاحيات قوانين مكافحة الإرهاب المحلية، لن يمكنهما بموجب القرار الجديد أيضا دخول بريطانيا".وقالت الحكومة البريطانية في بيان إن "حظر السفر جزء من الجهود المستمرة لحماية سلامة الاقتصاد البريطاني من تهديدات تمويل الإرهاب". (سكاي نيوز)