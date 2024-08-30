النيران مشتعلة على سطح السفينة.. بدء عمليات إنقاذ الناقلة "سونيون" في البحر الأحمر

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أعلنت مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر (أسبيدس)، أمس الخميس، انه لم يتم رصد أي تسرب نفطي من ناقلة متضررة ترفع علم اليونان، بينما بدأت عمليات الإنقاذ بوقت لا تزال فيه النيران مشتعلة على سطح السفينة بعد هجمات للحوثيين.ونفذ الحوثيون هجمات متعددة تشمل زرع قنابل على الناقلة "سونيون" المعطلة بالفعل، التي يبلغ طولها 274.2 متر وتحمل حوالي مليون برميل من النفط.وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، الأربعاء الماضي، أنها سمحت لفرق إنقاذ بقطر السفينة التي تشتعل فيها النيران منذ 23 آب.وقال لارس ينسن الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الصناعية "فيسبوتشي ماريتايم" على موقع "لينكد إن": "يبدو، على الأقل في الوقت الحالي، أنه تم إحكام العقل".وأغرق الحوثيون سفينتين خلال حملتهم المستمرة منذ 10 أشهر ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ، في هجمات للتضامن مع الفلسطينيين في حرب غزة، ومن المرجح أن تستمر إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.وتعهدت "أسبيدس" بـ"بتسهيل أي عمليات" بالتنسيق مع السلطات الأوروبية والدول المجاورة، لتجنب أزمة بيئية كارثية وإنقاذ الناقلة "سونيون".وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) سابرينا سينغ، أمس الخميس، إن براميل النفط الخام على متن الناقلة "سونيون" سليمة، وإن بعض النفط تسرب من السفينة نفسها من الجزء الذي تعرض للاستهداف، وأضافت أن عدة حرائق لا تزال مشتعلة.وجاء قرار الحوثيين بالسماح لفرق الإنقاذ بالوصول إلى الناقلة بعد أن عبرت عدة دول عن مخاوف إنسانية وبيئية.وقد تساعد هذه الخطوة في تجنب ما حذر منه الخبراء من تسرب لنحو 150 ألف طن من النفط الخام إلى البحر الأحمر، وهو ما سيكون له آثار كارثية.(سكاي نيوز)