"مملة".. هكذا علّق ترامب على مقابلة هاريس (صورة)

في أول تعليق على مقابلة للمرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة كامالا هاريس، اكتفى المرشح الجمهوري دونالد ترامب بكلمة واحدة. إذ كتب على منصته تروث سوشيال، اليوم الجمعة: مملة!

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"تثير السخرية"

في حين سخرت منها حملته، لاسيما أن اللقاء على شبكة "سي إن إن" كان قصيرا جدا.



كما انتقدوا جلوس نائبها تيم والز إلى جانبها وكأنه يرعاها، وفق تعبيرهم.



وتساءل جيسون ميلر، المتحدث باسم حملة ترامب "كم عدد الدقائق التي خصصتها سي إن إن لتلك المقابلة القصيرة التي تثير السخرية؟" قال جيسون ميلر، المتحدث باسم حملة ترامب.



كما أضاف "هل اضطرت CNN إلى حذف بعض إجابات كامالا، ولهذا لم تتمكن من ملء ساعة كاملة؟".



"قيمها لم تتغير"

وكانت هاريس تطرقت باقتضاب لعدة محاور خلال أول لقاء تلفزيوني لها كمرشحة ديمقراطية، وتحدثت عن تغير بعض مواقفها السابقة في ما يتعلق بالهجرة. وقالت هاريس إنه على الرغم من أن مواقفها السياسية تغيرت منذ حملتها الانتخابية التمهيدية في عام 2019، فإن "قيمها لم تتغير".



كما تطرقت إلى خطتها الاقتصادية، وتسليح إسرائيل ووقف النار في قطاع غزة، وغيرها. وتحدثت أيضاً عن تأثرها لحظة انسحاب الرئيس الحالي جو بايدن من الترشح.



وكان ترامب، الخصم الجمهوري الشرس دأب خلال الفترة الماضية على إطلاق لقب "الرفيقة كامالا" على منافسته الديمقراطية، منتقدا برنامجها الاشتراكي، كما وصفه.



كذلك ركزت حملته كثيرا على هذه النقطة، وذكّرت بوجهات نظرها الليبرالية السابقة خلال الحملة التمهيدية للحزب الديمقراطي عام 2019.(سكاي نيوز)









