خلال اشتباكات في جنين.. الجيش الإسرائيلي يُعلن استهداف خلية مسلحة

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أكد الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أن طائرة تابعه له قصفت خلية مسلحة خلال اشتباكات مع جنوده في مدينة جنين بالضفة الغربية.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "قامت طائرة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي بقصف خلية إرهابية خلال اشتباك مع قوات الأمن في عملية لمكافحة الإرهاب في منطقة جنين".من جانب آخر، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر قولها إن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال تجري عمليات تفتيش وتنكيل واحتجاز للأهالي بالحي الشرقي من جنين".وأشارت إلى أن "قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في محيط مسجد خالد بن الوليد في الحي، وأخضعت المواطنين لتحقيق ميداني".ومساء أمس الخميس ، قالت مصادر طبية فلسطينية: إن "العدوان الإسرائيلي أسفر حتى الآن عن استشهاد 17 فلسطينياً، بينهم 8 في جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس؛ وإصابة أكثر من 30 آخرين".وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن "12 شهيدا فقط وصلوا إلى المستشفيات"، ما يرفع حصيلة القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 669 قتيلا.وفي جنين، واصل الجيش الإسرائيلي حصاره للمدينة ومخيمها وأغلق الطرق الواصلة إليهما، كما دفع بتعزيزات عسكرية، إلى محيط مخيم جنين وسط مواجهات متفرقة، وتدمير مركبات الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتجريف الشوارع والبنية التحتية؛ فيما سمع دوي انفجارات بين حين وآخر.(روسيا اليوم)