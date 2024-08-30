وزير الصحة الفلسطينيّ: لم نتلق أي تأكيد رسمي عن هدن إنسانية في غزة

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علق وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان على إعلان منظمة الصحة العالمية عن "هدن إنسانية" في قطاع غزة للتلقيح ضد شلل الأطفال، وقال "لم نتلق أي تأكيد رسمي عن هدن إنسانية في غزة".وأوضح أنّ "أي حملة تطعيم يجب أن تكون متزامنة بكل محافظات غزة"، لافتاً إلى أن "1.2 مليون جرعة تطعيم ضد شلل الأطفال دخلت إلى غزة".وشدد على أنه "لا يمكن إجراء حملات تطعيم تحت النار في غزة"، وأضاف: "نواجه كارثة صحية في غزة مع احتمالية انتشار شلل الأطفال".وأشار إلى أن "الفرق الأممية في غزة استُهدفت رغم تقديم معلومات عن تحركاتها"، وقال إنّ "إسرائيل أعاقت وصول سيارات الإسعاف إلى المستشفيات في الضفة الغربية".وأكد أن "المستشفيات في جنين وطوباس تحت حصار إسرائيلي". (العربية)