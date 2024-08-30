إرتفاع حصيلة قتلى وجرحى إعصار "شانشان" في اليابان

أفادت قناة "NHK" عن إرتفاع حصيلة قتلى إعصار "شانشان" الذي ضرب محافظة كاغوشيما جنوب غربي اليابان إلى 4 أشخاص، والمصابين إلى 104.



واجتاح إعصار "شانشان" وهو العاشر في الموسم الحالي ساحل محافظة كاغوشيما في جزيرة كيوشو صباح الأربعاء الماضي. (روسيا اليوم)

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