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عربي-دولي
زلزال ضرب روسيا اليوم... ما هي قوّته؟
Lebanon 24
30-08-2024
|
02:42
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أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالاً بقوة 5.9 على مقياس ريختر وقع قبالة الساحل الشرقي لمنطقة كامتشاتكا الروسية.
وأوضح المركز أن الزلزال كان على عمق 51 كيلومترًا.
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