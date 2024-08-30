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عربي-دولي

زلزال ضرب روسيا اليوم... ما هي قوّته؟

Lebanon 24
30-08-2024 | 02:42
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أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالاً بقوة 5.9 على مقياس ريختر وقع قبالة الساحل الشرقي لمنطقة كامتشاتكا الروسية.
 
وأوضح المركز أن الزلزال كان على عمق 51 كيلومترًا.
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