زلزال ضرب روسيا اليوم... ما هي قوّته؟

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالاً بقوة 5.9 على مقياس ريختر وقع قبالة الساحل الشرقي لمنطقة كامتشاتكا الروسية.



وأوضح المركز أن الزلزال كان على عمق 51 كيلومترًا.

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