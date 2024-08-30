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عربي-دولي

مشاهد أثارت الرعب في تركيا.. أطلق النار في الهواء وشرب الشاي ومن ثمّ انتحر!

Lebanon 24
30-08-2024 | 03:03
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في مشهد مرعب، أقدم رجل تركي على نحوٍ مفاجئ على إطلاق النار في الهواء من بندقية عبر شرفة منزله في حيّ سكني يقع في ولاية إزمير التركية، ومن ثم تناول الشاي على الشرفة مع والدته وشقيقته، كأن شيئاً لم يحصل.

فما كان من الجيران إلا أن اتصلوا بالشرطة لتوقيفه قبل أن تقع كارثة، لكن ما حصل لاحقاً صدم الجميع، إذ طلب الرجل الذي يدعى أنيس كارتال من والدته وشقيقته دخول المنزل، ليقدم بعدها على الانتحار بإطلاق النار على رأسه، ما أدى لوفاته رغم التدخل الطبي.
 
وتبيّن أن كارتال كان يعاني من مرضٍ نفسي ولم يكن واعياً لتصرّفاته التي أثارت الرعب لدى جيرانه. (العربية)
 
 
 
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